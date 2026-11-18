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पुलिस को दी शिकायत में गांव ब्राह्मणी निवासी राजेन्द्र कुमार ने बताया कि वे प्रापर्टी डीलर का काम करते हैं। उन्होंने आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड करीब तीन साल पहले से बनवाया हुआ है। उसकी लिमिट 45,000 रुपये थी। बैंक के नाम का ऑनलाइन एप मोबाइल पर डाउनलोड है। 13 नवंबर को मोबाइल फोन पर यह एप नहीं चल रहा था तो 14 नवंबर को बैंक के क्रेडिट कार्ड पर लिखे टोल फ्री नंबर पर संपर्क किया। टोल फ्री उपयोगकर्ता ने बताया कि बैंक के इस एप को डिलीट कर दोबारा से डाउनलोड करें।दोबारा डाउनलोड किया तो कटे मिले रुपयेउन्होंने एप्लीकेशन डिलीट करके नई एप्लीकेशन डाउनलोड करके हिस्ट्री चेक की तो क्रेडिट कार्ड से 12 नवंबर को 39377.94 रुपये, 50744.92 रुपये और 29536.50 रुपये कटे हुए मिले। जबकि कार्ड की लिमिट 45 हजार रुपये थी। इसके बाद उन्होंने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करवा दी। शिकायतकर्ता ने कहा कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरे कार्ड की लिमिट बढ़ाकर मेरे क्रेडिट कार्ड से 39377.94 रुपये , 50744.92 रुपये और 29536.50 रुपये कुल ( 1,19,659.36 रुपये) का साइबर फ्रॉड किया है। अज्ञात व्यक्ति का पता लगा कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उनके रुपये वापस दिलाए जाएं।डीएसपी सुशील कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। लोगों से अपील है कि साइबर ठगों से सावधान रहें।