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कार्यक्रम में पूर्व सीपीएस सुल्तान सिंह जड़ौला, पूर्व विधायक रणधीर सिंह गोलन और जिला कांग्रेस अध्यक्ष रामचंद्र गुर्जर ढांड विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। आदित्य सुरजेवाला ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2014 में भाजपा ने किसानों की आय दोगुनी करने, हर साल दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपये देने जैसे वादे किए थे लेकिन ये वादे पूरे नहीं हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की लागत बढ़ रही है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।सुरजेवाला ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान के माध्यम से गांव-गांव जाकर लोगों को मताधिकार के प्रति जागरूक कर रही है। मतदाता अपने वोट की जांच करें और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर आवाज उठाएं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष रामचंद्र गुर्जर ढांड ने कहा कि पार्टी हर बूथ और गांव में जाकर लोगों को जागरूक करेगी। रामपाल बरसाना ने अतिथियों को शॉल और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।