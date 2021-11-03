Kaithal News: छह की जगह एक मोबाइल देकर युवक से 68,994 रुपये ठगे

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साइबर थाना पुलिस को दी शिकायत में मॉडल टाउन निवासी अनुज ने बताया कि भगत सिंह चौक पर उसकी सुनील कम्यूनिकेशन नाम से दुकान है। उसने 29 अप्रैल को रिलायंस डिजिटल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से 4-64 जीबी मॉडल के छह मोबाइल फोन दुकान के पते पर ऑर्डर किए थे। इसके लिए उसके भाई के एसबीआई क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया गया था।शिकायतकर्ता के अनुसार 3 मई को डिलीवरी कंपनी का डिलीवरी ब्वॉय एक मोबाइल फोन लेकर दुकान पर पहुंचा और उससे ओटीपी प्राप्त कर लिया। वहीं उसने डिलीवरी की जांच किए बिना ही ओटीपी बता दिया। बाद में जब मोबाइल और ऑर्डर की जांच की गई तो पता चला कि छह मोबाइल फोन के स्थान पर केवल एक फोन मिला है। साथ ही प्राप्त मोबाइल का आईएमईआई नंबर भी ऑर्डर किए गए छह मोबाइल फोन के आईएमईआई नंबर से अलग पाया गया।कंपनियों से शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधानशिकायतकर्ता अनुज ने बताया कि उसने उसी दिन डिलीवरी कंपनी और रिलायंस डिजिटल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिकायत दर्ज कराई थी। कूरियर कंपनी और डिलीवरी ब्वॉय ने मिलकर किसी अन्य व्यक्ति का मोबाइल देकर उसके ऑर्डर का ओटीपी प्राप्त कर लिया। उससे छह मोबाइल फोन की कीमत 68,994 रुपये ली गई।साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज, जांच शुरूसाइबर थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर रिलायंस डिजिटल, डिलीवरी कूरियर कंपनी और डिलीवरी ब्वॉय के खिलाफ धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।