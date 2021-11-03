फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Cheated Rs 68,994 from youth by giving him a mobile

Kaithal News: छह की जगह एक मोबाइल देकर युवक से 68,994 रुपये ठगे

Thu, 03 Sep 2026 12:40 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:40 AM IST
विज्ञापन
Cheated Rs 68,994 from youth by giving him a mobile
कैथल। ऑनलाइन मोबाइल फोन मंगवाने वाले एक दुकानदार से अज्ञात ठगों ने 68,994 रुपये ठग लिए। शिकायतकर्ता के अनुसार डिलीवरी के समय उसे केवल एक मोबाइल फोन मिला, जबकि ऑर्डर छह मोबाइल का किया था। आरोप है कि प्राप्त मोबाइल का आईएमईआई नंबर भी ऑर्डर किए गए फोन से अलग है।
विज्ञापन

साइबर थाना पुलिस को दी शिकायत में मॉडल टाउन निवासी अनुज ने बताया कि भगत सिंह चौक पर उसकी सुनील कम्यूनिकेशन नाम से दुकान है। उसने 29 अप्रैल को रिलायंस डिजिटल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से 4-64 जीबी मॉडल के छह मोबाइल फोन दुकान के पते पर ऑर्डर किए थे। इसके लिए उसके भाई के एसबीआई क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया गया था।
विज्ञापन

शिकायतकर्ता के अनुसार 3 मई को डिलीवरी कंपनी का डिलीवरी ब्वॉय एक मोबाइल फोन लेकर दुकान पर पहुंचा और उससे ओटीपी प्राप्त कर लिया। वहीं उसने डिलीवरी की जांच किए बिना ही ओटीपी बता दिया। बाद में जब मोबाइल और ऑर्डर की जांच की गई तो पता चला कि छह मोबाइल फोन के स्थान पर केवल एक फोन मिला है। साथ ही प्राप्त मोबाइल का आईएमईआई नंबर भी ऑर्डर किए गए छह मोबाइल फोन के आईएमईआई नंबर से अलग पाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

कंपनियों से शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधान
शिकायतकर्ता अनुज ने बताया कि उसने उसी दिन डिलीवरी कंपनी और रिलायंस डिजिटल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिकायत दर्ज कराई थी। कूरियर कंपनी और डिलीवरी ब्वॉय ने मिलकर किसी अन्य व्यक्ति का मोबाइल देकर उसके ऑर्डर का ओटीपी प्राप्त कर लिया। उससे छह मोबाइल फोन की कीमत 68,994 रुपये ली गई।

साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज, जांच शुरू
साइबर थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर रिलायंस डिजिटल, डिलीवरी कूरियर कंपनी और डिलीवरी ब्वॉय के खिलाफ धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed