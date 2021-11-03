Kaithal News: राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की बैठक में काम मांगो अभियान की रूपरेखा तय
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:42 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:42 AM IST
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कैथल। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन (हरियाणा) की राज्य स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक मंगलवार को कैथल में आयोजित हुई। बैठक में प्रदेशभर से पहुंचे पदाधिकारियों ने पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने, ग्रामीण स्वायत्तता की रक्षा करने और किसानों व मनरेगा मजदूरों के अधिकारों के लिए रणनीति तैयार की।
ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन और मजदूरों को उनके वैधानिक अधिकार दिलाने के लिए काम मांगो अभियान का चार चरणों वाला प्रोटोकॉल भी जारी किया गया। प्रदेश अध्यक्ष फोम लाल फिरोजपुर ने कहा कि पंचायत भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक रीढ़ है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायतों के अधिकार सीमित करने और मनरेगा के बजट में कटौती से मजदूरों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि संगठन के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर ग्रामीणों, किसानों और मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। बैठक का आयोजन संगठन के कैथल जिला अध्यक्ष कर्मबीर शर्मा ने किया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष फोम लाल फिरोजपुर ने की। इस दौरान हरियाणा प्रदेश प्रभारी श्याम पुरोहित की विशेष उपस्थिति रही।
बैठक के अंत में पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत करने और ग्रामीण भारत के सशक्तीकरण के लिए काम करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर मुकेश भट्ट, संजीव शर्मा नौच, विनोद शर्मा दयोहरा, प्रवीण शर्मा दयोहरा, मास्टर हरिओम शर्मा, सुरेश शर्मा, बलजीत दुहन, वकील सैन, अनूप श्योकंद, प्रमोद शर्मा और राजेंद्र शर्मा बलवंती सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
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ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन और मजदूरों को उनके वैधानिक अधिकार दिलाने के लिए काम मांगो अभियान का चार चरणों वाला प्रोटोकॉल भी जारी किया गया। प्रदेश अध्यक्ष फोम लाल फिरोजपुर ने कहा कि पंचायत भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक रीढ़ है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायतों के अधिकार सीमित करने और मनरेगा के बजट में कटौती से मजदूरों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि संगठन के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर ग्रामीणों, किसानों और मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। बैठक का आयोजन संगठन के कैथल जिला अध्यक्ष कर्मबीर शर्मा ने किया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष फोम लाल फिरोजपुर ने की। इस दौरान हरियाणा प्रदेश प्रभारी श्याम पुरोहित की विशेष उपस्थिति रही।
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बैठक के अंत में पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत करने और ग्रामीण भारत के सशक्तीकरण के लिए काम करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर मुकेश भट्ट, संजीव शर्मा नौच, विनोद शर्मा दयोहरा, प्रवीण शर्मा दयोहरा, मास्टर हरिओम शर्मा, सुरेश शर्मा, बलजीत दुहन, वकील सैन, अनूप श्योकंद, प्रमोद शर्मा और राजेंद्र शर्मा बलवंती सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
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