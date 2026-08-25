Kaithal News: नगर पालिका कर्मचारी संघ के आंदोलन को बीएसपी का समर्थन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:14 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:14 PM IST
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कलायत। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने मंगलवार को कलायत नगर पालिका कर्मचारी संघ की ओर से सफाई कर्मचारियों की मांगों के लिए चलाए जा रहे आंदोलन का समर्थन किया। बसपा जिला अध्यक्ष विनोद कुराड़ की अगुवाई में हलका अध्यक्ष सतीश कौलेखां व पदाधिकारी-कार्यकर्ता धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने सफाई कर्मचारियों की जायज मांगों का समर्थन किया। बीएसपी नेताओं ने कहा कि यदि सरकार सफाई कर्मचारियों की मांगों को जल्द स्वीकार नहीं करती है तो बीएसपी कर्मचारियों के साथ खड़ी होकर उनके आंदोलन में भाग लेगी। उनकी आवाज को मजबूती से उठाएगी। उन्होंने सरकार से मांग की कि सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का जल्द समाधान कर उन्हें न्याय दिया जाए। इस दौरान नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रधान संजीव कुमार, सचिव सोमदत्त, संदीप, नवीन व मुकेश ने उनकी मांगों को लेकर नेताओं से चर्चा की।
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