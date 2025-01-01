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Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   1,480 advocates will cast their votes today; Manav Madan and Pradeep are facing off for the post of President.

Kaithal News: आज 1480 अधिवक्ता डालेंगे वोट, प्रधान पद पर मानव मदान और प्रदीप आमने-सामने

Fri, 11 Sep 2026 12:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:01 AM IST
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1,480 advocates will cast their votes today; Manav Madan and Pradeep are facing off for the post of President.
जानकारी देते हुए चुनाव अधिकारी।
कैथल। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में शुक्रवार को मतदान होगा। इसमें 1480 अधिवक्ता मतदान करेंगे। प्रधान पद के लिए मानव मदान और प्रदीप कुमार धारीवाल के बीच सीधा मुकाबला है। वरिष्ठ उप प्रधान पद पर प्रवीण शर्मा, संजीव कुमार सैनी और सत्यवीर सिंह सहारण मैदान में हैं।
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महिला आरक्षित उप प्रधान पद पर लविका, नीना शर्मा और रजनी गुप्ता के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। सचिव पद के लिए उमेश और सुशान शर्मा आमने-सामने हैं। वहीं महिला आरक्षित सहसचिव पद पर ऋतु राज निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी हैं।
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नामांकन पत्रों की छंटनी और नाम वापसी की प्रक्रिया के दौरान ऋतु राज और किरण कुमारी के बीच सहमति बनी थी। इसके बाद किरण कुमारी ने अपना नामांकन वापस लेते हुए ऋतु राज का समर्थन किया था।
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पोलिंग बूथ के आसपास बाहरी लोगों पर रोक : चुनाव अधिकारी ने उम्मीदवारों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी बाहरी व्यक्ति और गैर-वकील को पोलिंग बूथ के आसपास नहीं आने दिया जाए। मतदान के दौरान कोई भी उम्मीदवार मतदाताओं की कतार के पास खड़ा नहीं होगा। उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को पोलिंग बूथ परिसर और लिटिगेंट हॉल से निर्धारित दूरी बनाकर रखनी होगी।

जानकारी देते हुए चुनाव अधिकारी।

जानकारी देते हुए चुनाव अधिकारी।

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