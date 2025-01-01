Kaithal News: चंदलाना के ग्रामीण सीवरेज प्लांट के खिलाफ अड़े, अधिकारियों पर नीति से हटकर काम करने का आरोप

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जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से ढांड में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया जा रहा है। इस प्लांट से निकलने वाले संभावित गंदे पानी की निकासी के विरोध में ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। विभाग ने इस पानी को चंदलाना गांव से होते हुए खेतों के बीच की ड्रेन में डालने का प्रस्ताव दिया है।वीरवार को ग्रामीणों के बुलाने पर हलका पुंडरी विधायक सतपाल जांबा चंदलाना बस स्टैंड स्थित धरनास्थल पर पहुंचे। विधायक ने धरना दे रहे ग्रामीणों से उनकी समस्या सुनी। ग्रामीणों ने विधायक के सामने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल उठाए और कहा कि बार-बार मांग करने के बावजूद उन्हें प्रोजेक्ट से संबंधित जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने विधायक को बताया कि करीब 9 दिन पहले जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ और बीडीपीओ ढांड धरनास्थल पर पहुंचे थे। उस समय ग्रामीणों ने अधिकारियों से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडर में निर्धारित नियम और शर्तें, पानी की निकासी के लिए तैयार किया गया रोडमैप और प्लांट की ड्राइंग उपलब्ध करवाने की मांग की थी।ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों के सामने यह भी स्पष्ट किया था कि पूर्व निर्धारित रोडमैप और नए प्रस्तावित रोडमैप की ड्राइंग उन्हें दिखाई जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले पानी की निकासी किस रास्ते से की जानी है। आरोप है कि अधिकारियों से मांग किए जाने के बावजूद नौ दिन बीत जाने के बाद भी संबंधित दस्तावेज ग्रामीणों को उपलब्ध नहीं करवाए गए।मंजूर नीति से हटकर काम करने का आरोपधरनास्थल पर ग्रामीणों ने विधायक के सामने आरोप लगाया कि जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी प्रोजेक्ट के लिए मंजूर की गई नीति और निर्धारित प्रक्रिया से हटकर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि उनके सामने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले पानी की निकासी का स्थायी और वैज्ञानिक समाधान क्या है।ग्रामीणों ने कहा कि खेतों से गुजर रही ड्रेन में गंदे पानी की निकासी किए जाने से भविष्य में किसानों और आसपास के क्षेत्र को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने विधायक से मांग की कि विभागीय अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगाई जाए और किसी भी निर्णय से पहले ग्रामीणों की आपत्तियों और उनके हितों को ध्यान में रखा जाए।विधायक बोले- समस्या के समाधान के लिए आपके साथ हूंविधायक सतपाल जांबा ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि समस्या के समाधान के लिए मैं आपके साथ हूं। उन्होंने मौके पर ही जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ को निर्देश दिए कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से संबंधित सभी अधिकारी शीघ्र उनके कार्यालय में संपर्क करें। विधायक ने कहा कि ग्रामीणों की समस्या को बातचीत के माध्यम से समझकर उसका समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में तय किया गया कि चंदलाना गांव की ओर से एक कमेटी शुक्रवार को विधायक की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। इस बैठक में दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से संबंधित विवाद का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।