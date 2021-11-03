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करनाल। पश्चिमी यमुना नहर में जुंडला निवासी युवक के डूबने की आशंका के चलते पुलिस व गोताखोरों ने तलाश अभियान चलाया है। बिजली का काम करने वाला पलविंदर सिंह (35) देर रात घर से निकला था और फोन पर परिजनों से बच्चों का ध्यान रखने की बात कहकर मोबाइल बंद कर लिया। सुबह नहर किनारे उसकी बाइक व फोन मिले। सूचना पर सदर थाना प्रभारी तरसेम व आखिरी उम्मीद फाउंडेशन के गोताखोर परगट सिंह टीम के साथ तलाश में जुटे रहे, लेकिन रविवार शाम तक सुराग नहीं लगा।



नहर किनारे मिली बाइक और मोबाइल