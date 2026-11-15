Kaithal News: समारोह में भीम कौशिक को मिला सम्मान

गुहला-चीका। समाजसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर समाजसेवी एवं निफा कैथल के जिलाध्यक्ष भीम कौशिक को करनाल में आयोजित प्रदेश स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। मंगल सेन ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा ने उन्हें सम्मान प्रदान किया। भीम कौशिक लंबे समय से रक्तदान, स्वास्थ्य सेवाओं और जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए कार्य कर रहे हैं। सम्मान मिलने पर भीम कौशिक ने निफा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार प्रीतपाल सिंह पन्नू और प्रदेश अध्यक्ष श्रवण शर्मा का आभार व्यक्त किया।

विज्ञापन