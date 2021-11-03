Kaithal News: आंगनबाड़ी सम्मान व मातृ संवाद कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को किया सम्मानित
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:15 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:15 AM IST
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कैथल। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से सेवा संकल्प अभियान के तहत चल रहे आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम के तीसरे दिन राजौंद और कलायत ब्लॉक के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी सम्मान व मातृ संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में विभागीय योजनाओं का लाभ ले रही माताओं से संवाद किया गया और उनके अनुभव साझा किए गए। इस दौरान महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए चित्रकारी, गायन, कहानी और कविता जैसी गतिविधियां करवाई गईं। बच्चों ने उत्साह के साथ इन गतिविधियों में भाग लिया। कार्यक्रम में बच्चों को फल और मिठाइयां भी वितरित की गईं। कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा वर्करों के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर आंगनबाड़ी केंद्रों की सुपरवाइजर, सरपंच, पंच, एएनएम, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और अन्य संबंधित लोग मौजूद रहे।
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आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए चित्रकारी, गायन, कहानी और कविता जैसी गतिविधियां करवाई गईं। बच्चों ने उत्साह के साथ इन गतिविधियों में भाग लिया। कार्यक्रम में बच्चों को फल और मिठाइयां भी वितरित की गईं। कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा वर्करों के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर आंगनबाड़ी केंद्रों की सुपरवाइजर, सरपंच, पंच, एएनएम, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और अन्य संबंधित लोग मौजूद रहे।
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