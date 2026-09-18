Kaithal News: पांच हजार दीपों से जगमगाया प्राचीन कपिल मुनि सरोवर

अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष राजीव राजपूत ने की। कपिल मुनि तीर्थ कमेटी के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारियों-कार्यकर्ताओं के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक, धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों और क्षेत्रवासियों ने भाग लिया। श्री कपिल मुनि तीर्थ कमेटी के संयोजन में आयोजित दीपमाला से सरोवर घाट का दृश्य मनमोहक हो गया। हजारों दीपों की रोशनी से पूरा धार्मिक स्थल जगमगा उठा और कपिल मुनि सरोवर की सुंदरता में आध्यात्मिक रंग भर गया। पूर्व राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस और उनके सार्वजनिक जीवन में 25 वर्षों की जनसेवा के अवसर पर कलायत में आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कलायत में भाजपा द्वारा तय रूप रेखा अनुसार हिसार-चंडीगढ़ राष्ट्रीय मार्ग पर वरिष्ठ भाजपा नेता अजीत चहल व श्री कपिल मुनि राजकीय महिला कालेज में डाॅ. प्रीतम कौलेखां की अगुवाई में आशीर्वाद का दीया रोशन किया गया।