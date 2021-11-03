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कैथल। कलायत पुलिस की ओर से सट्टा खाईवाली का काम कर रहे आरोपी वार्ड नं. 11 कलायत निवासी रवि कुमार को काबू कर लिया। उसके कब्जे से 2240 रुपये नकदी बरामद हुई। पुलिस प्रवक्ता प्रवीण श्योकंद ने बताया कि थाना कलायत पुलिस को सूचना मिली थी कि कलायत के वार्ड नं 11 में एक युवक सट्टा खाईवाला का काम कर रहा था। पुलिस ने तुरंत काबू कर लिया। आरोपी के कब्जे से 2240 रुपये बरामद हुए। आरोपी के खिलाफ थाना कलायत में प्राथमिकी दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।