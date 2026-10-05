Kaithal News: पांच किलो से ज्यादा गांजा लेकर जा रहा आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस प्रवक्ता प्रवीण कुमार ने बताया कि थाना सदर टीम खुराना रोड पर गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि रमेश अपनी गाड़ी से गांजा लेकर आ रहा है और आसपास के ग्राहकों को इसकी बिक्री करता है। सूचना के आधार पर पुलिस ने खुराना रोड पर नाकाबंदी की। कुछ देर बाद गांव की तरफ से एक टाटा ईवी आती दिखाई दी। पुलिस को देखकर चालक ने गाड़ी वापस मोड़ने का प्रयास किया लेकिन टीम ने उसे वाहन समेत काबू कर लिया। मौके पर पहुंचे ईटीओ ईश्वर चहल की मौजूदगी में नियमानुसार तलाशी ली गई। गाड़ी की पिछली सीट पर पॉलीथिन में 5 किलो 170 ग्राम गांजा मिला। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उससे नशे की सप्लाई और नेटवर्क के संबंध में पूछताछ कर रही है। उसे अदालत में पेश किया जाएगा।

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कैथल। थाना सदर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गांव खुराना निवासी रमेश को 5 किलो 170 ग्राम गांजा फूल-पत्ती के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी गांजा लेकर खुराना से कैथल की ओर आ रहा था। पुलिस ने उसकी टाटा ईवी गाड़ी से नशीला पदार्थ बरामद किया। आरोपी के खिलाफ थाना सदर में प्राथमिकी दर्ज की गई।