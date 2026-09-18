Kaithal News: आंगनबाड़ी केंद्र में मनाया आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:40 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:40 PM IST
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कैथल। सेवा संकल्प अभियान के तहत गांव मांडी सदरां स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन आंगनबाड़ी वर्कर कोमल रानी ने किया। इसमें अन्य महिलाओं ने हिस्सा लेकर दीप प्रज्वलित किए। आंगनबाड़ी वर्कर ने महिलाओं को अभियान के उद्देश्य और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। महिलाओं ने योजनाओं से मिले लाभ और अपने अनुभव साझा किए।
उन्होंने अन्य पात्र महिलाओं से भी योजनाओं की जानकारी लेकर लाभ उठाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को बच्चों के पोषण स्वास्थ्य स्वच्छता और आंगनबाड़ी केंद्र से मिलने वाली सेवाओं के बारे में भी जागरूक किया गया। महिलाओं ने बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य पोषण और उज्ज्वल भविष्य के लिए जागरूक रहने का संकल्प लिया। इस अवसर पर सुखवंत कौर, राजविंदर कौर, गुरनाम कौर, सर्वजीत, अकविंद्र, रजनी, राजविंदर, पुष्पा, पूजा और रेखा मौजूद रहीं।
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उन्होंने अन्य पात्र महिलाओं से भी योजनाओं की जानकारी लेकर लाभ उठाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को बच्चों के पोषण स्वास्थ्य स्वच्छता और आंगनबाड़ी केंद्र से मिलने वाली सेवाओं के बारे में भी जागरूक किया गया। महिलाओं ने बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य पोषण और उज्ज्वल भविष्य के लिए जागरूक रहने का संकल्प लिया। इस अवसर पर सुखवंत कौर, राजविंदर कौर, गुरनाम कौर, सर्वजीत, अकविंद्र, रजनी, राजविंदर, पुष्पा, पूजा और रेखा मौजूद रहीं।
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