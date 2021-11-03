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Kaithal News: घर के बाहर युवक पर कसौले से हमला, बचने के लिए घर में भागा तो आरोपी ने मां के पैर की उंगलियों पर किया वार

Tue, 22 Sep 2026 12:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:22 AM IST
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A young man was attacked with a *kasaula* (a type of hoe/mattock) outside his home; when he ran inside to escape, the accused struck his mother on her toes.
कैथल। गांव रामगढ़ पांडवा में घर के बाहर खड़े युवक पर एक व्यक्ति ने कसौले से हमला कर दिया। युवक बचने के लिए घर के अंदर भागा तो आरोपी ने उसका पीछा किया और घर में मौजूद उसकी मां पर भी कसौले से वार कर दिया। शोर सुनकर पहुंचे युवक के चाचा ने बीच-बचाव कर दोनों को बचाया। इसके बाद आरोपी दोबारा मिलने पर जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गया।
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रामगढ़ पांडवा निवासी साहिल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 10 सितंबर की सुबह करीब 10 बजे वह खेत में काम करने के बाद घर आया था। उसने बाइक घर के बाहर खड़ी ही की थी कि प्रवीन कसौला लेकर वहां पहुंच गया। आरोपी ने उसे ललकारते हुए कसौले से उसकी बाजू पर वार कर दिया। साहिल शोर मचाते हुए बचने के लिए घर के अंदर भागा तो आरोपी भी उसके पीछे घर में घुस गया। उस समय उसकी मां निर्मला घर में काम कर रही थीं। आरोपी ने कसौले से निर्मला के पैर की उंगलियों पर वार कर दिया। दोनों के शोर मचाने पर साहिल का चाचा रघुबीर सिंह मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कर दोनों को आरोपी से बचाया। रघुबीर सिंह दोनों घायलों को सरकारी अस्पताल कलायत लेकर गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें कैथल के सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया गया। कलायत डीएसपी रोहताश ने बताया कि पुलिस ने आरोपी प्रवीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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