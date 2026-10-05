Kaithal News: स्वास्थ्य शिविर में 500 मरीजों की जांच, 15 में टीबी के संभावित लक्षण मिले

राजौंद। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजौंद में सेवा संकल्प अभियान के तहत विशाल स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे करीब 500 मरीजों की जिला कैथल से आई विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने जांच की और मरीजों को नि:शुल्क दवाइयां वितरित की गईं। शिविर में स्त्री रोग, नेत्र रोग, छाती रोग और एमडी मेडिसिन विभाग के चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दीं। मरीजों की खून, पेशाब, छाती के एक्स-रे और ईसीजी सहित विभिन्न जांच की गईं। करीब 75 लोगों की मौके पर ही आभा आईडी बनाई गई जबकि अंत्योदय परिवारों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी की गई। शिविर में करीब 75 लोगों के छाती के एक्स-रे किए गए जिनमें 15 लोगों में टीबी के संभावित लक्षण पाए गए। संबंधित लोगों को आगे की जांच एवं आवश्यक उपचार के लिए सलाह दी गई। शिविर का आयोजन सिविल सर्जन कैथल डॉ. रेनू चावला के मार्गदर्शन और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. संदीप सिंह की देखरेख में किया गया। इस अवसर पर डॉ. रोहित नैन, डॉ. अंकित, डॉ. मोहित वर्मा, स्वास्थ्य निरीक्षक जितेंद्र सिंह, तकनीकी अधिकारी होशियार सिंह सहित अन्य पैरामेडिकल स्टाफ ने अपनी सेवाएं दीं। लोक संपर्क विभाग हरियाणा की टीम ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए जागरूक किया।

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