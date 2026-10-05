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Kaithal News: विज्ञान, पर्यावरण, नवाचार और वैज्ञानिक सोच पर आधारित मॉडल व प्रोजेक्ट किए प्रस्तुत

Mon, 05 Oct 2026 11:54 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:54 PM IST
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Models and projects based on science, the environment, innovation, and scientific thinking were presented.
विज्ञान प्रदर्शनी का निरीक्षण करते अ​धिकारी। विज्ञ​प्ति
पूंडरी। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में खंड स्तरीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी, पूंडरी ने किया। इसमें खंड के 70 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लेकर विज्ञान, पर्यावरण, नवाचार और वैज्ञानिक सोच पर आधारित मॉडल व प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों ने अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से विभिन्न विषयों को सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया।
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प्रदर्शनी में बच्चों की रचनात्मकता, जिज्ञासा और समस्या समाधान की क्षमता देखने को मिली। विद्यार्थियों ने अपने-अपने मॉडल के बारे में निर्णायक मंडल के सामने जानकारी भी दी। प्रोजेक्ट का मूल्यांकन निर्णायक मंडल के सदस्य अजय शर्मा, अश्वनी सैनी, रितु कुमारी और सुधीर कुमार ने निर्धारित मापदंडों के आधार पर किया। नोडल अधिकारी कुशल शर्मा ने प्रदर्शनी के संचालन और समन्वय की जिम्मेदारी संभाली। विद्यालय के प्रधानाचार्य धर्म सिंह ने आयोजन में सहयोग और आवश्यक मार्गदर्शन दिया। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लिपिक अनिल शर्मा की ओर से विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए जलपान की व्यवस्था की गई। आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार, रचनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना रहा। प्रदर्शनी के दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों में उत्साह नजर आया।

विज्ञान प्रदर्शनी का निरीक्षण करते अधिकारी। विज्ञप्ति

विज्ञान प्रदर्शनी का निरीक्षण करते अधिकारी। विज्ञप्ति

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