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Kaithal News: कैथल के खिलाड़ियों ने राज्य वुशू प्रतियोगिता में जीते छह पदक

Tue, 06 Oct 2026 12:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:02 AM IST
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Kaithal players won six medals at the state Wushu competition.
विजेता ​खिलाड़ी खेल विभाग के कोच व स्टाफ के साथ। कोच
कैथल। नरवाना में आयोजित चौथी हरियाणा राज्य सब-जूनियर वुशू प्रतियोगिता में कैथल के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए छह पदक अपने नाम किए। इनमें चार स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक शामिल है। प्रतियोगिता का आयोजन 1 से 3 अक्तूबर तक पैरामाउंट इंटरनेशनल स्कूल नरवाना में किया गया। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।
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कैथल की ओर से अंबाला रोड स्थित वुशु प्रशिक्षण केंद्र के 10 खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। तालू भाग के ननक्वान और ननगुन इवेंट में पुनीत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दो स्वर्ण पदक जीते। हिमांशी ने ताइची क्वान इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं काशवी भूषण ने चनक्वान इवेंट में शानदार प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। गव्या ने चनक्वान इवेंट में रजत पदक हासिल किया। माहिका शर्मा ने सांडा के 45 किलोग्राम भार वर्ग में दमदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। टीम में शामिल ईशानी, वंश, जतिन, वाशु और सक्षम ने भी अपने-अपने वर्ग में सराहनीय प्रदर्शन किया।
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जिला वुशू प्रशिक्षिका रीता रानी ने बताया कि खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में आत्मविश्वास के साथ मुकाबले किए। खिलाड़ियों की उपलब्धि पर जिला खेल अधिकारी ने प्रशिक्षिका और खिलाड़ियों को बधाई दी। सीनियर बॉक्सिंग कोच गुरमीत सिंह, कुश्ती कोच विजय चौहान, हॉकी कोच सुरेंद्र प्रताप और अभिभावकों ने भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया।
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