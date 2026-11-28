Kaithal News: ट्रैक्टर-ट्राॅली की चपेट में आने से 22 वर्षीय युवक की मौत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:33 PM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:33 PM IST
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कैथल। कैथल-पूंडरी मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राॅली की चपेट में आने से 22 वर्षीय नरड़ निवासी दिनेश की मौत हो गई। हादसा 27 नवंबर की रात करीब साढ़े नौ बजे कैथल-पूंडरी ओवरब्रिज से करीब 500 मीटर पहले हुआ। सूचना मिलने पर तुरंत 112 व तितरम थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई।
पुलिस को दी शिकायत में सतबीर सिंह ने बताया कि वह गांव नरड़ का रहने वाला है। उसके चार भाई हैं और सभी शादीशुदा हैं। उसके भाई शिवशरण के दो बच्चे हैं। इनमें एक बेटा दिनेश करीब 22 साल का था, जबकि दूसरा बेटा दीपक करीब 25 साल का है। दोनों अविवाहित हैं।
27 नवंबर की रात वह अपने भतीजे दिनेश के साथ खाना खाने के बाद गांव से कैथल-पूंडरी ओवरब्रिज की तरफ टहलने के लिए जा रहा था। रात करीब साढ़े नौ बजे जब वे ओवरब्रिज से करीब 500 मीटर पहले पहुंचे तो तरावड़ी की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही एक ट्रैक्टर-ट्राॅली ने टक्कर मार दी।
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पुलिस को दी शिकायत में सतबीर सिंह ने बताया कि वह गांव नरड़ का रहने वाला है। उसके चार भाई हैं और सभी शादीशुदा हैं। उसके भाई शिवशरण के दो बच्चे हैं। इनमें एक बेटा दिनेश करीब 22 साल का था, जबकि दूसरा बेटा दीपक करीब 25 साल का है। दोनों अविवाहित हैं।
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27 नवंबर की रात वह अपने भतीजे दिनेश के साथ खाना खाने के बाद गांव से कैथल-पूंडरी ओवरब्रिज की तरफ टहलने के लिए जा रहा था। रात करीब साढ़े नौ बजे जब वे ओवरब्रिज से करीब 500 मीटर पहले पहुंचे तो तरावड़ी की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही एक ट्रैक्टर-ट्राॅली ने टक्कर मार दी।
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