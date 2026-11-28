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पुलिस को दी शिकायत में सतबीर सिंह ने बताया कि वह गांव नरड़ का रहने वाला है। उसके चार भाई हैं और सभी शादीशुदा हैं। उसके भाई शिवशरण के दो बच्चे हैं। इनमें एक बेटा दिनेश करीब 22 साल का था, जबकि दूसरा बेटा दीपक करीब 25 साल का है। दोनों अविवाहित हैं।27 नवंबर की रात वह अपने भतीजे दिनेश के साथ खाना खाने के बाद गांव से कैथल-पूंडरी ओवरब्रिज की तरफ टहलने के लिए जा रहा था। रात करीब साढ़े नौ बजे जब वे ओवरब्रिज से करीब 500 मीटर पहले पहुंचे तो तरावड़ी की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही एक ट्रैक्टर-ट्राॅली ने टक्कर मार दी।