Kaithal News: शराब तस्करी के 11 मामलों में 11 आरोपी काबू, लाहन और शराब बरामद

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चौथे मामले में प्योदा निवासी ज्ञानी राम से 16 बोतल देशी शराब पकड़ी। पांचवें मामले में बाकल निवासी विकास से 21.25 बोतल हथकढ़ी शराब बरामद की। छठे मामले में पुलिस ने भाणा निवासी महीपाल की दुकान के पीछे से 13 बोतल ठेका देशी शराब पकड़ी। विज्ञापन

सातवें मामले में गुलियाना निवासी जयप्रकाश से 22 बोतल, आठवें मामले में फतेहपुर निवासी आदित्य उर्फ आदि से 38.5 बोतल हथकढ़ी शराब बरामद की। नौवें मामले में पुलिस ने चरणा राम से 18.5 बोतल शराब पकड़ी। 10वें मामले में नरेश की दुकान से 24 बोतल अंग्रेजी शराब और 11वें मामले में सजुमा निवासी अनिल कुमार से 14 बोतल देशी शराब बरामद की। विज्ञापन विज्ञापन



दो दिन में 21 मामले, 20 आरोपी काबू

पुलिस के अनुसार दो दिन के विशेष अभियान में अब तक 21 मामलों में 20 आरोपियों को काबू किया गया है। इनके कब्जे से 360 लीटर लाहन और 619.50 बोतल अवैध शराब बरामद हुई है। चौथे मामले में प्योदा निवासी ज्ञानी राम से 16 बोतल देशी शराब पकड़ी। पांचवें मामले में बाकल निवासी विकास से 21.25 बोतल हथकढ़ी शराब बरामद की। छठे मामले में पुलिस ने भाणा निवासी महीपाल की दुकान के पीछे से 13 बोतल ठेका देशी शराब पकड़ी।सातवें मामले में गुलियाना निवासी जयप्रकाश से 22 बोतल, आठवें मामले में फतेहपुर निवासी आदित्य उर्फ आदि से 38.5 बोतल हथकढ़ी शराब बरामद की। नौवें मामले में पुलिस ने चरणा राम से 18.5 बोतल शराब पकड़ी। 10वें मामले में नरेश की दुकान से 24 बोतल अंग्रेजी शराब और 11वें मामले में सजुमा निवासी अनिल कुमार से 14 बोतल देशी शराब बरामद की।दो दिन में 21 मामले, 20 आरोपी काबूपुलिस के अनुसार दो दिन के विशेष अभियान में अब तक 21 मामलों में 20 आरोपियों को काबू किया गया है। इनके कब्जे से 360 लीटर लाहन और 619.50 बोतल अवैध शराब बरामद हुई है।

कैथल। शराब तस्करी के अलग-अलग 11 मामलों में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 180 लीटर लाहन और 193.25 बोतल अवैध शराब बरामद की। सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी। सहायक पुलिस प्रवक्ता जगदीश जांगड़ा ने बताया कि पहले मामले में पुलिस ने डेरा किशन सिंह खरकां निवासी मुखत्यार सिंह के पशुबाड़े से 180 लीटर लाहन बरामद किया। दूसरे मामले में धनेठा निवासी धर्मपाल सिंह से 10 बोतल हथकढ़ी शराब पकड़ी। तीसरे मामले में नानकपुरी कॉलोनी में यश की दुकान से 16 बोतल देशी शराब बरामद की।