Jind News: रानी तालाब धरनास्थल पर महिला कर्मचारियों ने साथियों को बांधी राखी

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महिला कर्मचारी बेदो, कविता, सावित्री, ऊषा, निर्मला, केलो, कांता, सुमन, रानी, कृष्णा, फूलकली, किरण, संतरो, मूर्ति, माया, रेखा, संतोष, सुदेश, रोशनी और अनीता समेत अन्य ने हड़ताल में शामिल कर्मचारियों को राखी बांधी। उन्होंने कहा कि यह राखी केवल भाई-बहन के रिश्ते का प्रतीक नहीं, बल्कि संघर्ष में एक-दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहने का संकल्प है। विज्ञापन

उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान किसी भी साथी को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान संजीव ढांडा, ब्लॉक प्रधान मंदीप नेहरा, सीटू कोषाध्यक्ष पवन कुमार, रिटायर्ड कर्मचारी संघ के जिला सचिव राजकुमार श्योकंद, नगरपालिका कर्मचारी संघ के जिला प्रधान सोहनलाल और ब्लॉक प्रधान बिजेंद्र कांगड़ा भी मौजूद रहे। महिला कर्मचारी बेदो, कविता, सावित्री, ऊषा, निर्मला, केलो, कांता, सुमन, रानी, कृष्णा, फूलकली, किरण, संतरो, मूर्ति, माया, रेखा, संतोष, सुदेश, रोशनी और अनीता समेत अन्य ने हड़ताल में शामिल कर्मचारियों को राखी बांधी। उन्होंने कहा कि यह राखी केवल भाई-बहन के रिश्ते का प्रतीक नहीं, बल्कि संघर्ष में एक-दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहने का संकल्प है।उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान किसी भी साथी को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान संजीव ढांडा, ब्लॉक प्रधान मंदीप नेहरा, सीटू कोषाध्यक्ष पवन कुमार, रिटायर्ड कर्मचारी संघ के जिला सचिव राजकुमार श्योकंद, नगरपालिका कर्मचारी संघ के जिला प्रधान सोहनलाल और ब्लॉक प्रधान बिजेंद्र कांगड़ा भी मौजूद रहे।

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जींद। रानी तालाब धरनास्थल पर शुक्रवार को नगरपालिका और फायर ब्रिगेड के हड़ताली कर्मचारियों ने रक्षाबंधन पर्व संघर्ष और एकजुटता के संदेश के साथ मनाया। हड़ताल में शामिल महिला कर्मचारियों ने अपने साथियों की कलाई पर राखी बांधकर आपसी भाईचारे, एकता और आंदोलन में एक-दूसरे का साथ निभाने का संकल्प लिया। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि मांगें पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।