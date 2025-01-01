फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Wheat MSP hiked by Rs 25

Jind News: गेहूं के एमएसपी में 25 रुपये की बढ़ोतरी

Thu, 22 Oct 2026 12:03 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:03 AM IST
विज्ञापन
Wheat MSP hiked by Rs 25
21जेएनडी04: लघु सचिवालय में मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने जाते हुए जजपा के कार्यकर्ता व पदा​धिका
जींद। जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में मात्र 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को किसानों के साथ मजाक करार दिया है। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम सीटीएम मोनिका को ज्ञापन सौंपकर पुनर्विचार करने और इसे कम से कम 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने की मांग की है। इसके अलावा विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूचियों में सामने आ रही विसंगतियों की जांच की मांग भी उठाई है।जेजेपी के जिला प्रधान जोरा सिंह डूमरखां व जुलाना से पूर्व विधायक अमरजीत ढांडा ने ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए गेहूं का एमएसपी 25 रुपये बढ़ाकर 2610 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। पार्टी के अनुसार, महंगाई, खाद, बीज, कीटनाशक, डीजल और कृषि मशीनरी की बढ़ती कीमतों परचिंता जताई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed