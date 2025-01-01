Jind News: गेहूं के एमएसपी में 25 रुपये की बढ़ोतरी

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जींद। जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में मात्र 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को किसानों के साथ मजाक करार दिया है। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम सीटीएम मोनिका को ज्ञापन सौंपकर पुनर्विचार करने और इसे कम से कम 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने की मांग की है। इसके अलावा विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूचियों में सामने आ रही विसंगतियों की जांच की मांग भी उठाई है।जेजेपी के जिला प्रधान जोरा सिंह डूमरखां व जुलाना से पूर्व विधायक अमरजीत ढांडा ने ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए गेहूं का एमएसपी 25 रुपये बढ़ाकर 2610 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। पार्टी के अनुसार, महंगाई, खाद, बीज, कीटनाशक, डीजल और कृषि मशीनरी की बढ़ती कीमतों परचिंता जताई। संवाद