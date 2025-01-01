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Jind News: पांच और छह नवंबर को होंगे दो सेमिनार

Thu, 22 Oct 2026 12:06 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:06 AM IST
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Two seminars will be held on November 4 and 6
21जेएनडी02: राजकीय महाविद्यालय में दो राष्ट्रीय सेमिनारों की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए
जींद। संत शिरोमणि श्री सैन भगत राजकीय महाविद्यालय में पांच और छह नवंबर को आयोजित होने वाले दो राष्ट्रीय सेमिनारों की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। प्राचार्य सत्यवान मलिक की अध्यक्षता में हुई बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा, व्यवस्थाओं और विभिन्न समितियों की जिम्मेदारियां सौंपी गई। महाविद्यालय के शारीरिक शिक्षा, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान विभागों की ओर से आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के सहयोग से दोनों सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। इनमें पहला सेमिनार राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के दौर में शारीरिक शिक्षा और खेलों की पुनर्कल्पना तथा समग्र, समावेशी और बहुविषयक विकास पर केंद्रित होगा। संवाद
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