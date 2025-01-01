चुनावी हार की हताशा में वोट चोरी के आरोप लगा रही कांग्रेस : सुभाष बराला

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बराला ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों की फसल खरीदने और उन्हें जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं, विपक्ष चुनावी हार की हताशा में जनता के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है।बराला ने वोट चोरी के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि वर्ष 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार जनता का समर्थन मिल रहा है। भाजपा ने हर वर्ग के लिए काम किया है जिसके चलते केंद्र में लगातार तीसरी बार गैर-कांग्रेसी सरकार बनी है।पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के वोट चोरी के बजाय वोटों की डकैती होने के बयान पर बराला ने महम कांड का जिक्र करते हुए कहा कि लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटनाओं को भूलकर विपक्ष आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने आपातकाल का भी जिक्र किया और कहा कि विपक्ष को अपने अतीत पर भी नजर डालनी चाहिए।