Jind News: नागरिक अस्पताल में सुबह पानी की सप्लाई ठप, मरीजों को हुई परेशानी

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मरीज राजेश ने बताया कि वह अपनी मां को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए थे। शौचालय में पानी नहीं होने से काफी परेशानी हुई। पीने के पानी के लिए बाहर जाना पड़ा। कुछ मरीज और परिजन बाहर दुकानों से पानी की बोतल खरीदकर लाते नजर आए।अस्पताल प्रबंधन के अनुसार जांच में सामने आया कि जनस्वास्थ्य विभाग की पानी की मोटर अचानक खराब हो गई थी। मोटर बंद होने के कारण अस्पताल की टंकियों में पानी नहीं पहुंच पाया और पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई।मामला संज्ञान में आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया और मोटर को ठीक करवाने की प्रक्रिया शुरू करवाई। नागरिक अस्पताल 200 बेड का है। इसमें 100 बेड पुरानी और 100 बेड नई बिल्डिंग में हैं। अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 1800 से अधिक मरीज पहुंचते हैं। ऐसे में मरीजों, तिमारदारों, वार्डों और शौचालयों के लिए नियमित पानी की जरूरत रहती है।पानी की सप्लाई बाधित होने की सूचना मिलते ही कारण पता करवाया गया। जनस्वास्थ्य विभाग की मोटर खराब मिली। विभाग के जेई और एसडीओ से संपर्क कर मोटर को जल्द ठीक करवाया गया। उन्होंने बताया कि पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी गई है और अस्पताल के सभी वार्डों, शौचालयों तथा अन्य स्थानों पर पानी उपलब्ध है।