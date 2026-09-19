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Jind News: नागरिक अस्पताल में सुबह पानी की सप्लाई ठप, मरीजों को हुई परेशानी

Sat, 19 Sep 2026 02:21 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:21 AM IST
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Water supply to the Civil Hospital was disrupted in the morning, causing inconvenience to patients.
18जेएनडी22: नागरिक अस्पताल में पानी की सप्लाई बाधित होने पर परेशानी बताते हुए मरीज। स्रोत: मरी - फोटो : Samvad
जींद। नागरिक अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में शुक्रवार सुबह अचानक पेयजल आपूर्ति ठप होने से मरीजों और उनके तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अस्पताल के शौचालयों में पानी नहीं होने से मरीजों को दिक्कत हुई। पीने के पानी के लिए भी लोगों को अस्पताल परिसर से बाहर जाना पड़ा। पानी की समस्या से परेशान कुछ मरीजों के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के सामने नाराजगी जताई।
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मरीज राजेश ने बताया कि वह अपनी मां को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए थे। शौचालय में पानी नहीं होने से काफी परेशानी हुई। पीने के पानी के लिए बाहर जाना पड़ा। कुछ मरीज और परिजन बाहर दुकानों से पानी की बोतल खरीदकर लाते नजर आए।
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अस्पताल प्रबंधन के अनुसार जांच में सामने आया कि जनस्वास्थ्य विभाग की पानी की मोटर अचानक खराब हो गई थी। मोटर बंद होने के कारण अस्पताल की टंकियों में पानी नहीं पहुंच पाया और पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई।
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मामला संज्ञान में आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया और मोटर को ठीक करवाने की प्रक्रिया शुरू करवाई। नागरिक अस्पताल 200 बेड का है। इसमें 100 बेड पुरानी और 100 बेड नई बिल्डिंग में हैं। अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 1800 से अधिक मरीज पहुंचते हैं। ऐसे में मरीजों, तिमारदारों, वार्डों और शौचालयों के लिए नियमित पानी की जरूरत रहती है।


कुछ ही समय में आपूर्ति बहाल, मरीजों ने ली राहत की सांस
पानी की सप्लाई बाधित होने की सूचना मिलते ही कारण पता करवाया गया। जनस्वास्थ्य विभाग की मोटर खराब मिली। विभाग के जेई और एसडीओ से संपर्क कर मोटर को जल्द ठीक करवाया गया। उन्होंने बताया कि पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी गई है और अस्पताल के सभी वार्डों, शौचालयों तथा अन्य स्थानों पर पानी उपलब्ध है। - डॉ. दिनेश, बिल्डिंग इंचार्ज नागरिक अस्पताल जींद
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