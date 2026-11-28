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विशेषकर बेटियों को मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय सतर्कता बरतनी चाहिए। उन्हें किसी भी असहज गतिविधि पर नजर रखनी चाहिए और अनजान लोगों के साथ अपनी निजी जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि साइबर ठग मोबाइल फोन और इंटरनेट के माध्यम से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं।हैकर और साइबर अपराधी तकनीक का दुरुपयोग कर बड़े-बड़े फ्रॉड को अंजाम देते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को साइबर अपराधों के तरीकों की जानकारी होना और उनसे बचाव के उपाय सीखना आवश्यक है।उन्होंने विद्यार्थियों को जागरूक करते हुए कहा कि मोबाइल का इस्तेमाल सावधानी और जिम्मेदारी के साथ करें तथा किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक या ऑनलाइन गतिविधि की जानकारी तुरंत अभिभावकों अथवा पुलिस को दें। इस दौरान मा. रामप्रसाद, गुलशन कुमार, प्रदीप कुमार, नरेश कुमार, चौकी प्रभारी जसवीर सिंह, अजीत कुमार मौजूद रहे।