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Jind News: उपासना यादव ने एसपी का कार्यभार संभाला

Wed, 21 Oct 2026 11:54 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:54 PM IST
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Upasana Yadav took charge as SP
फोटो 21जेएनडी15-बुधवार को एसपी का पदभार संभालने के बाद उपासना यादव का स्वागत करते हुए पुलिस अ​ध
जींद। 2017 बैच की आईपीएस अधिकारी उपासना यादव ने बुधवार को एसपी के रूप में कार्यभार संभाल लिया। इससे पहले वह सीआईडी और एटीएस में एसपी रह चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने दो बार कैथल एसपी के रूप में भी सेवाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि जिले में कानून-व्यवस्था मजबूत करने, अपराधों पर अंकुश लगाने, नशा तस्करी रोकने और महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने पर प्राथमिकता से काम किया जाएगा। आमजन की शिकायतों का त्वरित समाधान करने और पुलिस-जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर रहेगा। संवाद
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