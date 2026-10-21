Jind News: उपासना यादव ने एसपी का कार्यभार संभाला

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जींद। 2017 बैच की आईपीएस अधिकारी उपासना यादव ने बुधवार को एसपी के रूप में कार्यभार संभाल लिया। इससे पहले वह सीआईडी और एटीएस में एसपी रह चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने दो बार कैथल एसपी के रूप में भी सेवाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि जिले में कानून-व्यवस्था मजबूत करने, अपराधों पर अंकुश लगाने, नशा तस्करी रोकने और महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने पर प्राथमिकता से काम किया जाएगा। आमजन की शिकायतों का त्वरित समाधान करने और पुलिस-जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर रहेगा। संवाद