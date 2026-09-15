फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Uncle accused of sexually assaulting teenager, FIR lodged

Jind News: मौसा पर किशोरी से यौन शोषण का आरोप, एफआईआर दर्ज

Tue, 15 Sep 2026 01:17 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:17 AM IST
विज्ञापन
Uncle accused of sexually assaulting teenager, FIR lodged
नरवाना। सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में रिश्ते के मौसा ने 15 वर्षीय किशोरी का यौन शोषण किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी बुडाना निवासी अनिल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।
विज्ञापन


एक गांव की महिला ने एफआईआर में बताया कि उनके पति की करीब छह माह पहले मौत हो चुकी है। इसके बाद रिश्ते की बहन का पति अनिल उनके घर हाल-चाल जानने के लिए आने लगा। आरोप लगाया कि एक जून को उनकी 15 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी।
विज्ञापन

इसी दौरान अनिल ने उसका यौन शोषण किया और घटना के बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। 12 सितंबर को भी आरोपी ने घर पर ही उनकी बेटी का यौन शोषण किया। परेशान होकर बेटी ने पूरी घटना की जानकारी दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

थाना प्रभारी कमल सिंह ने बताया कि मामले में आरोपी अनिल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed