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Jind News: शराब की बोतल नहीं मिलने पर पेट्रोल छिड़क पत्नी को लगाई आग

Tue, 25 Aug 2026 11:43 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:43 PM IST
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Unable to find a bottle of liquor, man doused wife with petrol and set her on fire
जींद। अहिरका गांव में शराब की बोतल नहीं मिलने पर युवक ने गुस्से में पत्नी से मारपीट की और उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आग में महिला गंभीर रूप से झुलस गई जबकि घर का सामान भी जलकर राख हो गया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पति और उसे पड़ोसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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अहिरका निवासी 24 वर्षीय महिला रोशनी ने एफआईआर में बताया कि उसकी शादी वर्ष 2019 में अहिरका निवासी सिंदर के साथ हुई थी। उसके दो बच्चे हैं जिनमें छह साल की बेटी और चार साल का बेटा है।
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शादी के कुछ समय बाद से ही उसका पति उसके साथ मारपीट करता आ रहा है। 23 अगस्त की रात करीब 11:30 बजे पति शराब के नशे में घर आया और शराब की बोतल मांगने लगा। बोतल नहीं मिलने पर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।
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आरोप है कि सिंदर ने घर में रखी करीब दो लीटर पेट्रोल से भरी बोतल उठाई और उस पर छिड़क दिया। इसके बाद माचिस जलाकर उसे आग लगा दी। आग की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलस गई,जबकि घर में रखा सामान भी जलकर राख हो गया।
महिला ने आरोप लगाया कि पड़ोसी अनूप उसके पति को लगातार उसके साथ मारपीट करने के लिए उकसाता और भड़काता है। घटना के बाद परिजनों ने झुलसी हालत में रोशनी को नागरिक अस्पताल जींद में भर्ती कराया जहां उसका इलाज चल रहा है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीजेएम जसबीर अस्पताल पहुंचे और महिला के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करवाए। थाना प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी पति सिंदर और उसके पड़ोसी अनूप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दोनों आरोपी फरार हैं।
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