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अनूपगढ़ निवासी रामराजी ने एफआईआर में बताया था कि दो सितंबर को वह गांव जामनी निवासी कृष्ण के साथ खेत में गया था। इसी दौरान क्रेटा गाड़ी में सवार होकर अमन, बिट्टू उर्फ नन्हा, अंकित और जसबीर उर्फ शूटर वहां पहुंचे। आरोप है कि गाड़ी से उतरते ही उन्होंने गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी दी। पीछा कर फायरिंग करने के दौरान जयदीप और रोहित को गंभीर चोटें आई थीं।सदर थाना पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिट्टू उर्फ नन्हा, अमन निवासी धनखड़ी, अंकित निवासी शामलो कलां और जसबीर उर्फ शूटर निवासी कालवा को गिरफ्तार किया था।आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल लाठी-डंडे बरामद किए गए थे। अमन से 32 बोर का देसी पिस्तौल और दो कारतूस तथा बिट्टू से 30 बोर का देसी पिस्तौल बरामद किया गया था। चारों आरोपियों को अदालत के आदेश पर जिला जेल भेजा जा चुका है।पुलिस ने जब आरोपियों से पूछताछ की तो मनोज और विक्की का नाम सामने आया। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।