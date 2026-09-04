फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Two estranged brothers reunited after 35 years through SIR verification

Jind News: एसआईआर के सत्यापन में 35 साल बाद मिले दो बिछड़े भाई

Fri, 04 Sep 2026 11:56 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:56 PM IST
विज्ञापन
Two estranged brothers reunited after 35 years through SIR verification
04जेएनडी14: 35 साल बाद भाई मिलने पर हुए दोनों भाई। प्रशासन
जींद। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मनोहरपुर में एसआईआर के दौरान करीब 35 वर्षों से बिछड़े दो भाइयों का अचानक पुनर्मिलन हो गया। पंजाब से सीता राम एसएलसी से संबंधित कार्य के लिए विद्यालय पहुंचे थे।
विज्ञापन

सत्यापन के दौरान बीएलओ ने उनसे गांव, पिता के नाम और भाई के बारे में जानकारी ली। भाई बलवीर का नाम सामने आने पर बीएलओ ने उनसे फोन पर संपर्क किया। दूसरी ओर भाई बलवीर ने सीता राम की पहचान तुरंत कर ली और बताया कि वह पिछले 35 वर्षों से उन्हें तलाश रहे थे।
विज्ञापन

सीता राम के भाई के विद्यालय में होने की जानकारी मिलते ही भाई वहां पहुंच गए। दोनों आमने-सामने आए तो भावुक होकर एक-दूसरे को गले लगा लिया और आंखों से आंसू छलक पड़े। इस दौरान मौजूद लोग भी भावुक हो गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

एडिशनल एईआरओ डॉ. रमेश कुमार ने इस मिलन को यादगार बताते हुए कहा कि बीएलओ की सजगता और संवेदनशीलता से दो भाइयों का वर्षों बाद पुनर्मिलन संभव हुआ।

04जेएनडी14: 35 साल बाद भाई मिलने पर हुए दोनों भाई। प्रशासन
04जेएनडी15: सीताराम को उसका भाई घर लेकर जाते हुए। प्रशासन

04जेएनडी14: 35 साल बाद भाई मिलने पर हुए दोनों भाई। प्रशासन

04जेएनडी14: 35 साल बाद भाई मिलने पर हुए दोनों भाई। प्रशासन

04जेएनडी14: 35 साल बाद भाई मिलने पर हुए दोनों भाई। प्रशासन

04जेएनडी14: 35 साल बाद भाई मिलने पर हुए दोनों भाई। प्रशासन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed