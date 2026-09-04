Jind News: एसआईआर के सत्यापन में 35 साल बाद मिले दो बिछड़े भाई

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सत्यापन के दौरान बीएलओ ने उनसे गांव, पिता के नाम और भाई के बारे में जानकारी ली। भाई बलवीर का नाम सामने आने पर बीएलओ ने उनसे फोन पर संपर्क किया। दूसरी ओर भाई बलवीर ने सीता राम की पहचान तुरंत कर ली और बताया कि वह पिछले 35 वर्षों से उन्हें तलाश रहे थे।सीता राम के भाई के विद्यालय में होने की जानकारी मिलते ही भाई वहां पहुंच गए। दोनों आमने-सामने आए तो भावुक होकर एक-दूसरे को गले लगा लिया और आंखों से आंसू छलक पड़े। इस दौरान मौजूद लोग भी भावुक हो गए।एडिशनल एईआरओ डॉ. रमेश कुमार ने इस मिलन को यादगार बताते हुए कहा कि बीएलओ की सजगता और संवेदनशीलता से दो भाइयों का वर्षों बाद पुनर्मिलन संभव हुआ।04जेएनडी14: 35 साल बाद भाई मिलने पर हुए दोनों भाई। प्रशासन04जेएनडी15: सीताराम को उसका भाई घर लेकर जाते हुए। प्रशासन