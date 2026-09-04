पेड़ पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण : रणधीर

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जींद। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के जिला सलाहकार रणधीर मताना ने स्वयं सहायता समूह की ओर से लगाए गए पौधों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि पेड़ पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पौधरोपण अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। पेड़-पौधे ऑक्सीजन के साथ फल, फूल, जड़ी-बूटियां और लकड़ी उपलब्ध कराते हैं। अधिक से अधिक पौधे लगाने के साथ उनकी नियमित देखभाल करना भी जरूरी है। इससे पर्यावरण की शुद्धता और प्राकृतिक सुंदरता बढ़ती है। संवाद