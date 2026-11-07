Jind News: आज दीपों से जगमग होगा जींद, घर-घर विराजेंगी मां लक्ष्मी

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दिवाली को लेकर शनिवार को छोटी दिवाली पर भी शहर के बाजारों में खूब रौनक रही। सुबह से ही खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी। मेन बाजार, पालिका बाजार, जनता बाजार, तांगा चौक और झांझ गेट पर दिनभर ग्राहकों की आवाजाही बनी रही। दुकानदारों ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विशेष छूट और उपहार योजनाएं भी शुरू कीं।धनतेरस पर खरीदारी से वंचित रहे लोगों ने भी छोटी दिवाली पर जमकर खरीदारी की। महिलाओं ने बर्तन, सजावटी सामान और घरेलू उपयोग की वस्तुएं खरीदीं। वहीं कपड़ों, ज्वैलरी, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और वाहनों के शोरूम पर भी भीड़ रही। बाजारों में बढ़ती भीड़ के चलते कई स्थानों पर जाम की स्थिति बनी। इसे देखते हुए पुलिस ने प्रमुख रास्तों पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की।दिवाली पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। शहर थाना के सामने रस्सी लगाकर वाहनों का प्रवेश रोका गया। रानी तालाब, फव्वारा चौक, शिव चौक, झांझ गेट और टाउन हाल की तरफ आने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई। एसपी उपासना यादव ने बताया कि जिलेभर में चौकसी बढ़ाई गई है और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।डीसी डॉ. वैशाली शर्मा ने लोगों से पटाखे चलाने से परहेज करने और पारंपरिक तरीके से दीप जलाकर त्योहार मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पटाखों का धुआं और शोर सांस, हृदय और आंखों की बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए परेशानी बढ़ा सकता है। सभी को दूसरों की सेहत का ध्यान रखना चाहिए।जयंती देवी मंदिर के पुजारी नवीन शास्त्री के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विधान है। शनिवार को शाम 5:54 बजे से 7:50 बजे तक लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसकी कुल अवधि एक घंटा 56 मिनट है।07जेएनडी19: बाजार में वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए की गई बेरिकेडिंग। संवाद07जेएनडी20: बाजार में खरीदारी करते हुए महिलाएं। संवाद07जेएनडी21: दिवाली पर घर के बाहर दीप जलाते हुए। संवाद