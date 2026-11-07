Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   The Veer branch of Bharat Vikas Parishad performed the last rites of an unidentified body.

Jind News: भारत विकास परिषद की वीर शाखा ने अज्ञात शव का करवाया अंतिम संस्कार

Sat, 07 Nov 2026 11:48 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:48 PM IST
विज्ञापन
The Veer branch of Bharat Vikas Parishad performed the last rites of an unidentified body.
फोटो 07जेएनडी11-लावारिश मिले व्य​क्ति के शव का अंतिम संस्कार करवाते शाखा सदस्य। स्रोत सदस्य
जींद। भारत विकास परिषद की वीर शाखा ने नंदगढ़ के पास मिले करीब 35 से 40 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति के शव का विधि-विधान से अंतिम संस्कार करवाया। यह शाखा की ओर से किया गया 11वां अज्ञात शव का अंतिम संस्कार है। शाखा अध्यक्ष संजय वर्मा ने बताया कि शनिवार को जुलाना थाना पुलिस ने शव मिलने की सूचना दी थी। पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम के बाद शव परिषद को सौंप दिया। इसके बाद शाखा के सदस्यों ने शव को भिवानी वाला स्वर्ग आश्रम पहुंचाकर धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार किया। इस सेवा कार्य में शाखा के कई सदस्यों ने सहयोग दिया। संजय वर्मा ने कहा कि हर व्यक्ति सम्मानजनक विदाई का हकदार है, चाहे उसकी पहचान हो या नहीं। उन्होंने इसे मानवता के प्रति परिषद की जिम्मेदारी बताया। पुलिस ने भी परिषद के इस प्रयास की सराहना की। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed