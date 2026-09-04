Jind News: सांग के जरिए जीवंत किया श्रीकृष्ण जन्म का प्रसंग

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इस कार्यक्रम में हरियाणा कला परिषद के कलाकार धर्मेंद्र उर्फ मोनू सांगी और उनके सांग दल ने प्रसिद्ध कृष्ण जन्म सांग प्रस्तुत कर श्रीकृष्ण जन्म के प्रसंग को जीवंत किया। कलाकारों की प्रस्तुति ने दर्शकों को खूब आकर्षित किया और कलाकारों को तालियों से प्रोत्साहित किया गया। संयोजक असलम हरियाणवी ने बताया कि सांग के माध्यम से श्रीकृष्ण जन्म की कथा को हरियाणवी लोक शैली में प्रस्तुत किया गया।कार्यक्रम में भाजपा नेता धर्मेंद्र शर्मा पड़ाना ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की, जबकि अध्यक्षता वरिष्ठ समाजसेवी रामेश्वर पहलवान ने की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर सुभाष कौशिक और दलबीर धीमान मौजूद रहे। मंच संचालन अंकित शर्मा ने किया।मुख्यातिथि धर्मेंद्र शर्मा पड़ाना ने कहा कि कृष्ण जन्म सांग की प्रस्तुति सराहनीय रही। सांग हरियाणा की समृद्ध लोक संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित होते रहने चाहिए, ताकि लोक कलाकारों को मंच और सम्मान मिलने के साथ युवा पीढ़ी भी अपनी लोक संस्कृति से जुड़ सके।