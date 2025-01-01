Jind News: स्वास्थ्य टीम ने बुखार पीड़ितों की बनाई रक्त पट्टिकाएं

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जींद। बरसात के मौसम को देखते हुए मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम और ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव झांज खुर्द और बड़ौदी में विशेष जागरूकता अभियान चलाया। स्वास्थ्य विभाग की टीम में भूपेंद्र यादव, सुशील शर्मा, कमलेश देवी, श्यामो देवी, पवन श्योकंद, जयवीर नेहरा और पवन कुमार शामिल रहे। टीम ने नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से ग्रामीणों को मच्छरजनित बीमारियों के कारण, लक्षण और बचाव के उपाय बताए। अभियान के दौरान बुखार से पीड़ित लोगों की पहचान कर उनकी रक्त पट्टिकाएं भी बनाई गईं। संवाद