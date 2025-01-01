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श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि भक्त और भगवान के बीच प्रेम और श्रद्धा का ऐसा संबंध होता है, जो कभी कमजोर नहीं पड़ता। प्रेम जितना गहरा होता है, यह बंधन उतना ही मजबूत होता जाता है।उन्होंने सफीदों से अपने आत्मीय जुड़ाव का जिक्र करते हुए कहा कि दिवंगत रामगोपाल अग्रवाल ने उन्हें अपने प्रेम की ऐसी डोर से बांधा है कि वे आज भी उसी अपनत्व के कारण सफीदों खिंचे चले आते हैं। प्रेम का यह रिश्ता समय और दूरी से प्रभावित नहीं होता, बल्कि और प्रगाढ़ होता है।शंकराचार्य ने कहा कि जीवन में हर मुलाकात को अंतिम मुलाकात मानकर पूरे प्रेम और आत्मीयता से मिलना चाहिए। किसी से मिले सम्मान और स्नेह को कभी नहीं भूलना चाहिए। पूर्वजों ने जिन लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए और समाज के लिए जो कार्य किए, उन्हें आगे बढ़ाना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है।अध्यात्म और सांसारिक जीवन पर विचार रखते हुए उन्होंने कहा कि संसार में रहते हुए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, लेकिन अध्यात्म के मार्ग पर मन को एकाग्र और आंतरिक रूप से स्वतंत्र रखना जरूरी है। संसार की हर वस्तु ईश्वर की है और मनुष्य केवल निमित्त मात्र है। उन्होंने कहा कि दुख और अशांति से मुक्ति पाने के लिए सत्संग की शरण लेनी चाहिए। सत्संग मनुष्य के विचारों को सकारात्मक बनाता है और ईश्वर के प्रति प्रेम एवं श्रद्धा को मजबूत करता है।