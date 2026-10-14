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Jind News: कोप भवन, राम-कौशल्या और कैकेयी संवाद के दृश्य देख भावुक हुए दर्शक

Wed, 14 Oct 2026 11:44 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 11:44 PM IST
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The audience became emotional after watching the scenes of Kop Bhavan, Ram-Kaushalya and Kaikeyi's dialogue
फोटो 4 नरवाना। मंच पर कौशल्या माता ओर भगवान राम का अभिनय करते हुए। संवाद
नरवाना। श्री रामा भारतीय कला केंद्र की ओर से पुरानी अनाज लोहा मंडी में आयोजित रामलीला में भगवान राम के वनवास जाने के प्रसंग का भावपूर्ण मंचन किया गया। कलाकारों ने कोप भवन, राम-कौशल्या संवाद, कैकेयी संवाद और राजा दशरथ के बेसुध होने के दृश्यों को जीवंत कर दिया।
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कार्यक्रम में अनाज मंडी प्रधान जयदेव बंसल, समाजसेवी दरवेश पूनिया और भाजपा के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र नैन ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने रिबन काटकर रामलीला का शुभारंभ किया। इससे पहले मंच पर वीर हनुमान की झांकी सजाई गई और कलाकारों ने बजरंगबली की आरती की। संगीत मास्टर दयाचंद ने हनुमान चालीसा का गुणगान किया।
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मंच संचालन शैलेंद्र मोहन गर्ग ने किया। मंचन में दिखाया गया कि भगवान राम वनवास जाने की आज्ञा लेने माता कौशल्या के महल पहुंचते हैं। माता कौशल्या पहले उन्हें वन जाने से रोकती हैं, लेकिन राम अपने पिता के वचन का पालन करने पर अडिग रहते हैं। इसके बाद सीता भी राम के साथ वन जाने की जिद करती हैं। लक्ष्मण भी उनके साथ जाने का निर्णय लेते हैं।
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अंत में भगवान राम और लक्ष्मण माता कैकेयी से वनवासी वस्त्र धारण कर 14 वर्षों के वनवास के लिए निकल पड़ते हैं। राजा दशरथ की व्याकुलता और परिवार के भावुक संवादों ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। राम की भूमिका अमन वर्मा, लक्ष्मण की भूमिका रामप्रकाश और राजा दशरथ की भूमिका पंडित मेहर चंद पुजारी ने निभाई।
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