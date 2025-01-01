Jind News: नन्हे राधा-कृष्ण की मनमोहक
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:00 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:00 AM IST
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जींद। दिक्षित प्राइमरी स्कूल में जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। विद्यालय की डायरेक्टर एवं इनर व्हील क्लब की आईएसओ शालू शर्मा ने अपने जन्मदिन पर क्लब के तत्वावधान में कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नन्हे-मुन्ने बच्चों ने राधा-कृष्ण की वेशभूषा में मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। गोवर्धन पर्वत की झांकी, राधा-कृष्ण नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को स्टेशनरी वितरित की गई। शालू शर्मा ने बच्चों को श्रीकृष्ण के आदर्शों को अपनाने का संदेश दिया। क्लब अध्यक्ष सीमा मलिक ने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों से जोड़ने के साथ उनकी प्रतिभा को भी मंच मिलता है।
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