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Jind News: तीन नशा मुक्ति केंद्रों का किया औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं की जांच

Thu, 01 Oct 2026 12:32 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:32 AM IST
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Surprise inspections conducted at three de-addiction centers; facilities and arrangements checked.
फोटो 2 नरवाना। नशा मुक्ति केंद्रों का औचक निरीक्षण करते हुए एसडीएम जगदीश चंद्र व डीएसपी कमलदीप
नरवाना। उपचाराधीन मरीजों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रशासन ने नशा मुक्ति केंद्रों की निगरानी तेज कर दी है। मंगलवार देर शाम एसडीएम नरवाना जगदीश चंद्र के नेतृत्व में संयुक्त निरीक्षण टीम ने क्षेत्र के तीन नशा मुक्ति केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएसपी कमलदीप राणा भी मौजूद रहे।
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टीम ने नरवाना स्थित फ्यूचर नशा मुक्ति केंद्र, गढ़ी स्थित संजीवनी नशा मुक्ति केंद्र और धमतान साहिब स्थित अरदास मनोरोग एवं नशा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने केंद्रों में मरीजों को मिल रही चिकित्सा सुविधाओं, दवाइयों, स्टाफ, सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई, भोजन और सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के पालन की जांच की।
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एसडीएम ने केंद्रों में भर्ती मरीजों की संख्या और उनके रिकॉर्ड की जांच की। इसके अलावा मरीजों की चिकित्सकीय फाइलें, दवाइयों का भंडारण, रसोई, आग से बचाव के उपकरण और भवन की स्थिति भी देखी। अधिकारियों ने उपचाराधीन मरीजों से बातचीत कर उन्हें मिल रही सुविधाओं और उपचार व्यवस्था का फीडबैक लिया।
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एसडीएम जगदीश चंद्र ने केंद्र संचालकों को निर्देश दिए कि मरीजों की देखभाल में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति उपचार के दौरान मरीजों को बेहतर वातावरण, आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं, परामर्श और सम्मानजनक व्यवहार मिलना जरूरी है।

निर्धारित क्षमता से अधिक मरीज रखने या बिना योग्यता चिकित्सा सेवाएं देने जैसी स्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर लाइसेंस और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
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