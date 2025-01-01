Jind News: तीन नशा मुक्ति केंद्रों का किया औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं की जांच

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टीम ने नरवाना स्थित फ्यूचर नशा मुक्ति केंद्र, गढ़ी स्थित संजीवनी नशा मुक्ति केंद्र और धमतान साहिब स्थित अरदास मनोरोग एवं नशा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने केंद्रों में मरीजों को मिल रही चिकित्सा सुविधाओं, दवाइयों, स्टाफ, सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई, भोजन और सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के पालन की जांच की।एसडीएम ने केंद्रों में भर्ती मरीजों की संख्या और उनके रिकॉर्ड की जांच की। इसके अलावा मरीजों की चिकित्सकीय फाइलें, दवाइयों का भंडारण, रसोई, आग से बचाव के उपकरण और भवन की स्थिति भी देखी। अधिकारियों ने उपचाराधीन मरीजों से बातचीत कर उन्हें मिल रही सुविधाओं और उपचार व्यवस्था का फीडबैक लिया।एसडीएम जगदीश चंद्र ने केंद्र संचालकों को निर्देश दिए कि मरीजों की देखभाल में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति उपचार के दौरान मरीजों को बेहतर वातावरण, आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं, परामर्श और सम्मानजनक व्यवहार मिलना जरूरी है।निर्धारित क्षमता से अधिक मरीज रखने या बिना योग्यता चिकित्सा सेवाएं देने जैसी स्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर लाइसेंस और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।