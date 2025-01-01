Jind News: नगर पालिका में लगा निशुल्क मेडिकल शिविर
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:49 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:49 AM IST
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उचाना। सेवा संकल्प अभियान के तहत नगर पालिका में एक दिवसीय निशुल्क मेडिकल जांच व परामर्श शिविर का आयोजन किया। नागरिक अस्पताल की डॉक्टरों की टीम ने लोगों का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस दौरान हीमोग्लोबिन, शुगर, ब्लड प्रेशर सहित सामान्य स्वास्थ्य की जांच की। अभियान के तहत नगर पालिका के सभी कर्मचारियों की आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा आईडी) भी बनाई गई। डॉ. योगेश ने संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने एनीमिया यानी खून की कमी से बचाव के लिए हरी सब्जियां एवं पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी। इस अवसर पर नगर पालिका जेई सत्यवान, जयपाल, कविता नर्सिंग ऑफिसर, एचआई जगबीर सिंह, सत्यवान वर्मा, सुमित्रा एएनएम, सुषमा मौजूद रही। संवाद
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