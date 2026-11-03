Jind News: विद्यार्थियों ने लिया पौधे लगाने और प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने का संकल्प

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कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य सौरभ भारद्वाज ने की। मुख्य वक्ता बोर्ड के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर विष्णु कुमार बागड़ी ने जींद और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते वायु प्रदूषण और घटते भूजल स्तर पर चिंता जताई। पर्यावरण संरक्षण किसी एक दिन का काम नहीं, बल्कि इसे रोजमर्रा की जीवनशैली का हिस्सा बनाना जरूरी है।बागड़ी ने विद्यार्थियों से अपील की कि वे अपने जीवन में कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं और उसके पेड़ बनने तक देखभाल करें। उन्होंने कहा कि बच्चे पर्यावरण संरक्षण में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वे खुद जागरूक बनें और अपने परिवार व आसपास के लोगों को भी पर्यावरण बचाने के लिए प्रेरित करें।उन्होंने आगामी दिवाली पर आतिशबाजी और पटाखों का इस्तेमाल नहीं करने का आह्वान किया, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। वन विभाग के वनरक्षक जसपाल राणा ने भी विद्यार्थियों को पर्यावरण सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। इस दौरान शैलेंद्र जागलान, अंग्रेजी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह, वाणिज्य प्रवक्ता सुमन मौजूद रहे।