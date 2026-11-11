Jind News: लैक्रोस चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे जिले के 24 खिलाड़ी

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चयनित खिलाड़ी 14 और 15 नवंबर को रोहतक में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जींद जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। ट्रायल के दौरान कोच जितेंद्र बांगड़ ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने खिलाड़ियों को मेहनत, अनुशासन और समर्पण के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर जिले और प्रदेश का नाम रोशन करने का प्रयास करें। विज्ञापन

मौके पर लैक्रोस एसोसिएशन ऑफ जींद के अध्यक्ष सोमनाथ सैनी, मुख्य कोच राजपाल रेढू, सहायक कोच मीनू श्योकंद, सतेंद्र मलिक, राहुल रेढू व खिलाड़ी आशीष गोयत व अन्य मौजूद रहे। चयनित खिलाड़ी 14 और 15 नवंबर को रोहतक में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जींद जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। ट्रायल के दौरान कोच जितेंद्र बांगड़ ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने खिलाड़ियों को मेहनत, अनुशासन और समर्पण के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर जिले और प्रदेश का नाम रोशन करने का प्रयास करें।मौके पर लैक्रोस एसोसिएशन ऑफ जींद के अध्यक्ष सोमनाथ सैनी, मुख्य कोच राजपाल रेढू, सहायक कोच मीनू श्योकंद, सतेंद्र मलिक, राहुल रेढू व खिलाड़ी आशीष गोयत व अन्य मौजूद रहे।

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जींद। चौथी हरियाणा जूनियर स्टेट लैक्रोस चैंपियनशिप 2026-27 के लिए जिले की टीम का चयन कर लिया गया है। मंगलवार को पांडु पिंडारा स्थित रॉयल स्पोर्ट्स अकादमी में आयोजित जिला स्तरीय ट्रायल में 40 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा और दमखम का प्रदर्शन किया। ट्रायल में प्रदर्शन के आधार पर 12 लड़कों और 12 लड़कियों सहित कुल 24 खिलाड़ियों को जिला टीम में जगह मिली। लड़कियों की टीम में नैन्सी गोयत, किरण, अनु बूरा, डिंपल, अनु, सृष्टि, ममता, निकिता, साक्षी, निधि, कनिष्का और निशु का चयन किया गया है। इनमें कनिष्का और निशु गोलकीपर की भूमिका निभाएंगी। वहीं लड़कों की टीम में देवव्रत, अंगद, अंशु मोर, सर्वेश, तनवीर, रितिक, लक्ष्य पहल, चेतन, सन्नी, नमन, वीरेन दुहन और विनीत शामिल हैं। विनीत गोलकीपर के रूप में टीम का हिस्सा होंगे।