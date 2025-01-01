Jind News: एनएसएस दिवस पर विद्यार्थियों ने बनाई मानव श्रृंखला
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:16 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:16 AM IST
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उचाना। जीएमएसएसएसएस में एनएसएस दिवस पर विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला बनाकर सेवा, समर्पण, एकता और सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया। विद्यार्थियों ने मैदान में एनएसएस की आकृति बनाई। एनएसएस अधिकारी दलवीर नेहरा ने विद्यार्थियों को समाजसेवा के महत्व से अवगत कराया। कार्यक्रम में उप प्राचार्य अशोक कुमार ने भी मार्गदर्शन किया। इसके अलावा स्वामी गणेशानंद सनातन धर्म शिक्षण महाविद्यालय की एनएसएस इकाई ने स्थापना दिवस पर गांव सेढ़ा माजरा में स्वच्छता अभियान चलाया। स्वयंसेवकों ने गांव के पार्क व पुस्तकालय की सफाई की। बीएड प्राचार्य डॉ. महावीर सिंह ने की। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. पवनीत और सरपंच प्रतिनिधि अनूप सिंह मौजूद रहे।
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