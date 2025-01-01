Jind News: पालिका बाजार में चलाया प्लास्टिक कचरा जागरूकता अभियान

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जींद। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गतिविधि सेवा मेरा योगदान के तहत प्लास्टिक मुक्त जागरूकता को लेकर शहर के पालिका बाजार और डीआरडीए बाजार में प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य सिंगल-यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करना और दुकानदारों और ग्राहकों को इसके स्थान पर पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा। इस दौरान प्रतिभागियों ने दोनों बाजारों में जागरूकता अभियान चलाते हुए दुकानदारों और आम लोगों से पॉलिथीन का इस्तेमाल बंद करने की अपील की। प्रतिभागियों ने लोगों को खरीदारी के दौरान कपड़े या जूट के थैलों का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही, बाजारों में फैले प्लास्टिक कचरे को एकत्र कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। लोगों को कचरा निर्धारित डस्टबिन में डालने और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाने के लिए भी जागरूक किया गया। संवाद