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Jind News: प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाकर विद्यार्थियों ने एकत्र किया कचरा

Fri, 25 Sep 2026 12:11 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:11 AM IST
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Students collected garbage by running a plastic-free campaign.
फोटो 24जेएनडी09-श्री सैन भगत राजकीय महाविद्यालय में हुए कार्यक्रम में मौजूद स्टाफ। स्रोत कर्मचा
जींद। संत शिरोमणि श्री सैन भगत राजकीय महाविद्यालय में ईको क्लब, राष्ट्रीय सेवा योजना और सेवा संकल्प अभियान के तहत प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया गया। अभियान में ईको क्लब और एनएसएस के सदस्यों व स्वयंसेवकों ने कैंटीन परिसर और आसपास के क्षेत्रों में फैले प्लास्टिक कचरे को एकत्र कर उसका उचित निस्तारण किया। प्राचार्य सत्यवान मलिक ने कहा कि एकल उपयोग प्लास्टिक पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। विद्यार्थियों को प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने और इसके पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय परिसर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ईको क्लब की संयोजिका अंजना धवन ने बताया कि अभियान का उद्देश्य महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ, हरा-भरा और प्लास्टिक मुक्त बनाना है। उन्होंने विद्यार्थियों से प्लास्टिक की थैलियों और डिस्पोजेबल वस्तुओं का उपयोग बंद करने का आह्वान किया। इस दौरान सदस्य भगवान दास, रितु, वीरेंद्र, कमलेश, इंदु, ममता और डॉ. मंजीत मौजूद रहे। संवाद
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