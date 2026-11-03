Jind News: सीएम विंडो की शिकायतों में लापरवाही पर नौ अधिकारियों को शो-कॉज नोटिस

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डीसी ने सोमवार को बीडीपीओ नरवाना, बीडीपीओ जुलाना, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यकारी अभियंता, जीएम टेलीकॉम, नगर पालिका उचाना के सचिव, एसबीआई बैंक के मैनेजर, आधार कार्ड के जिला कोऑर्डिनेटर, जीएम हैफेड और लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को शो-कॉज नोटिस जारी किए गए।डीसी ने कहा कि सीएम विंडो आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान का महत्वपूर्ण माध्यम है। इस पर मिलने वाली प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समय-सीमा में उसका निपटारा करना संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी है। शिकायतों के समाधान में अनावश्यक देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे अपने विभाग से संबंधित लंबित शिकायतों की नियमित समीक्षा करें। शिकायतकर्ता की समस्या को समझकर उसका स्थायी और गुणवत्तापूर्ण समाधान करवाएं।उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल पोर्टल पर शिकायत का निपटारा दर्शा देना पर्याप्त नहीं है। की गई कार्रवाई की एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) भी अनिवार्य रूप से अपलोड की जाए, ताकि शिकायत के वास्तविक समाधान की स्थिति स्पष्ट हो सके। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित प्रक्रिया की अनदेखी करने और शिकायतों के समाधान में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी।