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जींद से कुरुक्षेत्र रूट पर रोडवेज की केवल छह बसों का संचालन हो रहा है। वहीं, पुंडरी रूट पर परिवहन समितियों की करीब छह बसें चल रही हैं। जींद से कुरुक्षेत्र के लिए पहली रोडवेज बस सुबह आठ बजे रवाना होती है। इसके बाद नौ बजे दूसरी बस मिलती है। फिर सुबह 11 बजे बस चलती है।दोपहर एक बजे के बाद और शाम चार बजकर 20 मिनट पर भी बस का संचालन होता है। बीच में कुरुक्षेत्र रूट की एक अन्य बस भी आती है, लेकिन यात्रियों के अनुसार यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं है।बसों की कमी के कारण कई यात्रियों को कैथल से पिहोवा होते हुए कुरुक्षेत्र जाना पड़ता है। इससे उनका समय और खर्च दोनों बढ़ जाते हैं। कुछ यात्री ट्रेन से सफर करने को मजबूर हैं। यात्रियों का कहना है कि जींद बस स्टैंड से अन्य निर्धारित रूटों पर सामान्य तौर पर हर 10 से 15 मिनट में बस मिल जाती है, लेकिन कुरुक्षेत्र रूट पर ऐसा नहीं है। उन्होंने सुबह से शाम तक बसों के बीच का अंतराल कम करने की मांग की है।जींद से वाया राजौंद-पुंडरी कुरुक्षेत्र रूट पर परमिट के अनुसार बसों का संचालन किया जा रहा है। पुंडरी रूट पर यात्रियों की संख्या भी कम है। यात्रियों की संख्या के हिसाब से बसें चलाई जा रही हैं।-सुनील पूनिया, डीआई, रोडवेज डिपो जींद