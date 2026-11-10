Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Serving the 'Mother Cow' is our duty and supreme righteous obligation: Devendra Attri

गाय माता की सेवा हमारा कर्म और परम धर्म: देवेंद्र अत्री

Tue, 10 Nov 2026 11:51 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 11:51 PM IST
विज्ञापन
Serving the 'Mother Cow' is our duty and supreme righteous obligation: Devendra Attri
फोटो 10जेएनडी15-उचाना खुर्द गोशाला में चेक देते हुए विधायक देवेंद्र चतरभुज अत्री। स्रोत श्रद्धा
उचाना। विधायक देवेंद्र अत्री ने बाबा फूल्लू साध गोशाला में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। गोशाला कमेटी की ओर से विधायक का फूल-मालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान विधायक देवेंद्र चतरभुज अत्री ने स्वामी वजीरानंद महाराज से आशीर्वाद लिया। हरियाणा गोसेवा आयोग की ओर से करीब एक करोड़ रुपये के चेक वितरित किए गए।
विज्ञापन

देवेंद्र अत्री ने कहा कि सनातन संस्कृति में गोमाता की सेवा का विशेष महत्व है। गोमाता की सेवा करना हमारा कर्म और परम धर्म है। सरकार भी गोशालाओं के विकास और गोसेवा के लिए लगातार प्रयास कर रही है। गोशालाएं बेसहारा गोवंश की देखभाल और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को गोसेवा के लिए आगे आना चाहिए।
विज्ञापन


विधायक देवेंद्र अत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। कुचराना, अलेवा, नगूरां, वडोदरा, अलेवा सहित विभिन्न गोशालाओं में चेक वितरित किए। इस मौके पर रणधीर श्योकंद, रमेश राणा, रमेश नंबरदार, राजा डूमरखा, सरपंच सतबीर, देव मंगलपुर, सत्यवान दुर्जनपुर मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed