गाय माता की सेवा हमारा कर्म और परम धर्म: देवेंद्र अत्री

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देवेंद्र अत्री ने कहा कि सनातन संस्कृति में गोमाता की सेवा का विशेष महत्व है। गोमाता की सेवा करना हमारा कर्म और परम धर्म है। सरकार भी गोशालाओं के विकास और गोसेवा के लिए लगातार प्रयास कर रही है। गोशालाएं बेसहारा गोवंश की देखभाल और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को गोसेवा के लिए आगे आना चाहिए।विधायक देवेंद्र अत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। कुचराना, अलेवा, नगूरां, वडोदरा, अलेवा सहित विभिन्न गोशालाओं में चेक वितरित किए। इस मौके पर रणधीर श्योकंद, रमेश राणा, रमेश नंबरदार, राजा डूमरखा, सरपंच सतबीर, देव मंगलपुर, सत्यवान दुर्जनपुर मौजूद रहे।