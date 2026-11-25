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भारतीय संस्कृति में गो माता का विशेष महत्व है और उनका सम्मान एवं संरक्षण करना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि गो सेवा केवल धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि मानवता की सेवा भी है।उन्होंने श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि गो माता को सड़कों पर बेसहारा छोड़ने के बजाय उनकी देखभाल और संरक्षण के लिए आगे आएं। बच्चों को भी गौ माता के महत्व और सेवा के संस्कार देने चाहिए। गौ संरक्षण किसी एक व्यक्ति या संस्था की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार गौ सेवा में योगदान देना चाहिए।कार्यक्रम में यजमान किस्मत मोर और उनकी पत्नी सरोज बाला विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान अशोक कुमार नायब तहसीलदार, विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री विजय नड्डा, उत्तर क्षेत्र के संरक्षक एवं न्यास पदाधिकारी सुरेंद्र अत्री, हिंदू शिक्षा समिति कुरुक्षेत्र के महामंत्री नीरज नागपाल और गोशाला निदेशक राजपाल सुरा ने भी भाग लिया।